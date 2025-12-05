Tartıştığı büfe çalışanını yaralayan saldırgana hapis cezası verildi

“Otogardaki büfeye gelen sanık, elindeki kahvenin fiyatını yüksek buldu. Bende ‘ürünün fiyatını beğenmediyseniz bırakabilirsiniz’ dedim. Soğuk kahveyi tutup fırlattı, benim göğsüme geldi. Ben tam ayağa kalktığım zaman elini cebine doğru götürdüğünü gördüm. Arbede esnasında zaten beni boynumdan bıçakladı. Ama ben bıçaklandığımı önce fark etmedim. Oradaki müşteriler benim bıçakladığımı söylemişti. Beni direkt hastaneye götürdüler, doktorla konuştuğum zaman ‘Çok büyük bir ölüm tehlikesi atlattın, şah damarına 2 milimetre kalmıştı. Eğer sen kafanı çekmeseydin bıçak senin şah damarını kesebilirdi’ dedi. Ondan sonra hemen boynuma dikiş attılar, ben hastaneden taburcu oldum. Sürekli boyunlu kazaklar giyiyorum, yarayı kapatmak zorunda kalıyorum. İnsanlar bana tuhaf bir gözle bakıyor. Bu durumdan çok mağdurum, boynumda şu an kalıcı bir iz var. Doktor raporunda da bu izin geçmeyeceği belli, ben bundan dolayı mağdurum. İnsan içine çok fazla çıkamıyorum bu yara izinden dolayı"