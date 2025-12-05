İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden skandal savunma: İfadesi ortaya çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki kardeşe saldırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Fatma Tuğçe Özbek Erol'un savcılıkta alınan ifadesi ortaya çıktı. Erol ifadesinde, "köpeğin koruma içgüdüsü ile saldırdığını" iddia etti.
Etimesgut ilçesinde geçen pazar günü meydana gelen olayda Efe (1,5) ve Doğa Öztürk (5) kardeşlere, anneleri Belkız Öztürk ile eve girecekleri sırada apartmanda karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpek saldırdı. Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa, hastaneye kaldırıldı. Doğa tedavisinin ardından taburcu olurken, Efe’nin tedavisi ise hala sürüyor. Olayın ardından köpeğini kaçırdığı iddia edilen Fatma Tuğçe Özbek Erol, jandarma tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Pitbull cinsi köpeği ise Etimesgut Belediyesi ekipleri tarafından el konularak barınağa götürüldü.
"Köpeğim koruma içgüdüsüyle saldırdı"
Şüphelinin annesi Ayşe Özbek de ifadesinde Belkız Öztürk’e çocuklarının gürültü yaptığını ve bu nedenle taşınacaklarını söylediğini, Belkız Öztürk’ün de ‘Siz de evde köpek besliyorsunuz’ diyerek üstüne yürüdüğünü, bu esnada köpeğin içeriden çıkarak çocuklara saldırdığını iddia etti.