Ankara'da 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibi yakalandı

"Kızımı eve sokamadım. Apartmanın girişinde kaldı. ‘Bir daha köpek çıkar mı karşımıza?’, ‘Onlar bir daha gelecekler mi?’ diye sorular soruyor. Bunları cevaplayamıyorum. Hastaneye gidiyorum, oğlumun yüzü parçalanmış. Ben onun yüzüne bakamıyorum. Bunlar dışarıda gezerse ben onun yüzüne hayatım boyunca bakamayacağım. O yüzden bunların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Bana yardım etsinler. Çocuklarım psikolojik olarak da sıkıntı yaşadılar. Şu an hastaneye gidemiyorum; çünkü kızımın yanında durmam lazım. O da burada çok etkileniyor. Burada onun yanında duruyorum, onunla zaman geçiriyorum. Eşim perişan halde o da hastanede, çocuğumun yanında, Efe'nin yanında. Kızım gece boyunca sayıkladı. Sabah kalktı, ağlamaya başladı. İçine kapanık bir kız ve bu olayı unutması çok zor olacak"