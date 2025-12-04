Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Pitbull saldırısının ardından ilk kez ailesiyle görüştü: Minik Efe'den sevindiren haber

Pitbull saldırısının ardından ilk kez ailesiyle görüştü: Minik Efe'den sevindiren haber

12:034/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Pitbull cinsi köpeğin yaraladığı minik Efe günler sonra ailesiyle görüştü
Pitbull cinsi köpeğin yaraladığı minik Efe günler sonra ailesiyle görüştü

Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocukların babası Adem Öztürk, hastanede tedavi gören oğlunu ilk kez ziyaret ettiklerini anlattı. Efe'nin tedavisinin devam ettiği, kardeşi Doğa'nın ise taburcu olduğu bildirildi. Baba Öztürk, "Yarası var, enfeksiyon kapmasın diye uzaktan sevmek zorunda kaldık, yavruma sarılamadım. Biraz yüzümüz güldü, uzun zaman sonra oğlumun da yüzü güldü" dedi.

Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocukların babası Adem Öztürk, hastanede tedavisi devam eden oğlunu ilk kez ziyaret ettiklerini, uzun zaman sonra yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Ailesi 4 gün sonra Efe'yi ziyaret etti

Etimesgut ilçesindeki bir apartmanda ikamet eden Öztürk ailesi, pazar alışverişinden döndükleri sırada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.Saldırıda yaralanan 1,5 yaşındaki Efe ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olaydan bir gün sonra tedavisi tamamlanan Doğa taburcu edilirken, kardeşi Efe'nin tedavisi sürüyor.Yüzündeki yaranın "enfeksiyon" kapma riski nedeniyle dışarıdan görüşe izin verilmeyen Efe, annesinin refakatiyle hastanede gözlem altında tutuluyor.

Baba Adem Öztürk ve kızı, tedavinin 4. gününde hijyen önlemleri alarak dün akşam Efe'yi ziyaret etti.

"Enfeksiyon kapmasın diye uzaktan sevdik"

Görüşmenin ardından konuşan baba Öztürk, olaydan sonra oğlunu ilk kez ziyaret ettiklerini anlattı.Oğlunun kendilerini çok özlediğini belirten Öztürk,
"Biz de onu çok özlemişiz, bayağı bir oynadık. Yarası iyileşmeye başlamış. Kardeşi de özlemiş. Enfeksiyon kapmasın diye uzaktan sevmek zorunda kaldık, yavruma sarılamadım. Biraz yüzümüz güldü, uzun zaman sonra oğlumun da yüzü güldü."
dedi.
Doktorların, "çocuğunun tedavisi sonrasında yüzünde iz kalacağını" söylediğini aktaran Öztürk,
"Ne yazık ki izler kalacakmış. İleriki dönemlerde cerrahlarımız da buna müdahale edecek. Ama hayatı boyunca bu yaralar inşallah yüzünde izler bırakmaz. Tek temennimiz bu."
diye konuştu.
Öztürk, şu an sadece antibiyotik ve krem tedavilerinin uygulandığını kaydederek,
"Ben çocuğumu gördüğüm için çok mutlu oldum, inşallah en kısa zamanda evine dönecek. Biz de kardeşleriyle tekrar oynamasını, koşturmasını, köpeğin, tehlikeli ırkların, sokak hayvanlarının olmadığı alanlarda, parklarda rahat rahat oynamasını istiyoruz."
ifadelerini kullandı.


#Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
#Adem Öztürk
#Efe Öztürk
#Etimesgut
#Pitbull
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 4 Aralık 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!