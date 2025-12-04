Pitbull saldırısının ardından ilk kez ailesiyle görüştü: Minik Efe'den sevindiren haber

Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocukların babası Adem Öztürk, hastanede tedavi gören oğlunu ilk kez ziyaret ettiklerini anlattı. Efe'nin tedavisinin devam ettiği, kardeşi Doğa'nın ise taburcu olduğu bildirildi. Baba Öztürk, "Yarası var, enfeksiyon kapmasın diye uzaktan sevmek zorunda kaldık, yavruma sarılamadım. Biraz yüzümüz güldü, uzun zaman sonra oğlumun da yüzü güldü" dedi.
Ankara'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocukların babası Adem Öztürk, hastanede tedavisi devam eden oğlunu ilk kez ziyaret ettiklerini, uzun zaman sonra yüzlerinin güldüğünü söyledi.
Ailesi 4 gün sonra Efe'yi ziyaret etti
Etimesgut ilçesindeki bir apartmanda ikamet eden Öztürk ailesi, pazar alışverişinden döndükleri sırada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.Saldırıda yaralanan 1,5 yaşındaki Efe ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olaydan bir gün sonra tedavisi tamamlanan Doğa taburcu edilirken, kardeşi Efe'nin tedavisi sürüyor.Yüzündeki yaranın "enfeksiyon" kapma riski nedeniyle dışarıdan görüşe izin verilmeyen Efe, annesinin refakatiyle hastanede gözlem altında tutuluyor.
Baba Adem Öztürk ve kızı, tedavinin 4. gününde hijyen önlemleri alarak dün akşam Efe'yi ziyaret etti.