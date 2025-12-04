Pitbull saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Doğa'ya psikososyal destek

"Çocuk geceleri sayıklıyor, üstü terler içinde kalktığı oluyor. İyileşmesi zaman alacak. Doğa için çok zor, kardeşini gözlerinin önünde, köpeğin ağzından aldıkları için bu süreci kolayca unutabileceğini düşünmüyorum. Tabii biz desteği veriyoruz. Yani psikologlar da birkaç randevu verdiler, gelecekler yine Doğa için eve"