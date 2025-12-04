Pitbull saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Doğa'ya psikososyal destek

Başkentte pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kardeşlerden 1,5 yaşındaki Efe’nin hastanedeki tedavisi sürerken, taburcu edilen 5 yaşındaki Doğa’ya ise yaşadığı travmayı atlatabilmesi için psikososyal destek sağlanıyor.
Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki apartmanlarında pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe'nin tedavisi Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.
Olaydan bir gün sonra tedavisi tamamlanıp, taburcu edilen Doğa ise yaşadığı travmadan kurtulmak için psikososyal destek alıyor.
Baba Adem Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarına saldıran köpeğin sahibinin tutuklandığını, bu süreci avukatları aracılığıyla yakından takip ettiklerini söyledi.
Pitbull saldırısının ardından 1,5 yaşındaki oğlu Efe'nin tedavisinin hastanede sürdüğünü belirten Öztürk, 5 yaşındaki kızı Doğa'ya taburcu edilmesinin ardından evde psikososyal destek verildiğini ifade etti.
"Kolayca unutabileceğini düşünmüyorum"
Psikososyal destek için belediyeden de psikolog yönlendirmesi olduğunu belirten Öztürk, Doğa'nın hastanedeki kardeşini de ziyaret ettiğini, bu görüşmeden çok mutlu olduğunu söyledi.