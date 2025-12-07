Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elazığ
Kavga ettiği kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Kavga ettiği kişiyi pompalı tüfekle vurdu

22:107/12/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle vurularak yaralanan bir kişi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Börk Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, ismi öğrenilemeyen 1 kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.



#Elazığ
#Pompalı Tüek
#Kavga
#Silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üç aylar 2025’te ne zaman başlayacak? Recep ayı hangi gün başlıyor? Ramazan 2026 ilk oruç tarihi