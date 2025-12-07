Kavga ettiği kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Olay, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Börk Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, ismi öğrenilemeyen 1 kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.