Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

11:5127/11/2025, Perşembe
IHA
Koruma altındaki dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
Elazığ’ın Palu ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Palu ilçesine bağlı Beyhan beldesi kırsalında, doğal yaşamın önemli türlerinden olan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sayıları oldukça fazla olan keçilerin kayalık alanlarda toplu halde dolaştığı görüldü. Koruma altındaki dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.



#Elazığ
#Palu
#Dağ keçisi
