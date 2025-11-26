Eşi benzeri yok: Anadolu'nun çok katlı harikası! 2 bin yıllık Öksüt Kalesi zamana direniyor





Kalenin bugüne kadar ulaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Özsoy, şöyle devam etti:





"Erciyes'in güneyinde yer almasından dolayı Kayseri'nin önemli destinasyon noktalarından birisi olmaya aday. Ünik (Tek, eşi olmayan) bir yapıya sahip diyebiliriz çünkü çok katlı. Malum 10 kattan bahsediyoruz. Bazı yerlerde katlar arasında geçişler var. Muhtemelen yukarıda platodan aşağıya dereye kadar katmanlı bir inişten de söz etmek mümkün. Tünellerin, yaşam yerlerinin, mutfakların olması çok önemli. Yapısal olarak baktığımız zaman ayrıca tahmin ediyorum ki fethedilemeyen ender kalelerden biri olma özelliğinde."





Yöre halkından Murat Aytaş da yapıda halen keşfedilmeyen bölümler olduğunu dile getirdi.





Muhakkak görülmesi gereken bir kale olduğunu anlatan Aytaş, "Buranın içinde yüzlerce oda var. Sütunlar, merdivenler, su yolları, havuzları var. Buranın turizme açılmasını istiyoruz. Odaların hepsi iç içe geçiyor. Ön tarafına yıldırım düştüğü için çıkması zor. Burada tahminen 200-300, belki daha fazla oda var. İçeride 100 metrekare olan odalar mevcut. Böyle tarihi yapının köyümüzde olması bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.