Osmaniye'de çobanın kaybolan 15 keçisi dron yardımıyla bulundu

15:3625/11/2025, Salı
AA
Havadan inceleme sonucu bulundukları yer tespit edilen keçiler sahibine ulaştırıldı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir çobanın otlatırken kaybettiği 15 keçisi, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Turan Tekin, otlattığı keçilerinden 15'inin eksik olduğunu fark etti.


Tekin'in durumu bildirdiği Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede dronla araştırma yaptı.


Havadan inceleme sonucu bulundukları yer tespit edilen keçiler sahibine ulaştırıldı.


Tekin, çalışmadan dolayı ekiplere teşekkür etti.

