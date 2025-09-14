2025 yılında hayvancılık desteklerinde önemli düzenlemeler yapıldı. Çoban desteğine ek ödemeler getirilirken, buzağı ve kuzu yetiştiriciliğinden balıkçılığa kadar tüm üreticilere ilave destekler sağlanacak. Hayvan gen kaynakları birim destek tutarları artırılırken, Ankara keçisine ilave destek verilmesi de kararlaştırıldı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler için büyük kolaylık sunan bu yeni uygulamalar, sektörün daha da güçlenmesini hedefliyor. İşte 2025 yılı güncel hayvancılık destekleme tutarları.
2024-2026 yıllarını kapsayan hayvancılık destekleme programında değişikliğe gidildi. “Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar doğrultusunda destek miktarlarında artış yapılacak ve uygulamalar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık destekleme fiyatları belli oldu.
Hayvancılık destekleri 2025 ne kadar?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, büyükbaş hayvancılıkta buzağılar için destek yüzde 40 artırılarak hayvan başına 1400 lira, malaklar için ise yüzde 180 yükselişle hayvan başına 2 bin 800 lira olacak. Küçükbaş hayvancılıkta kuzu ve oğlaklar için destek, bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla hayvan başına 300 lira olarak belirlendi. Çoban desteği ise 150 baş üzerinden ilave 1,8 katla 81 bin lira ödenecek.
Arıcılık desteğinde, üretici/yetiştirici örgütlerine üye olan üreticilere arılı kovan başına temel destek 140 lira, üye olmayanlara ise 100 lira olacak. İpek böceği desteği yüzde 10 artırılarak kilogram başına 1100 lira, tiftik üretiminde ise yüzde 100 artışla kilogram başına 160 lira ödenecek.
Aşı ücretlerini devlet mi karşılayacak?
Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında ortaya çıkan atıklar için büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerine verilen temel destek tutarı, geçen yıla göre yüzde 100 artırıldı. Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere, ürettikleri tür ve üretim şekline göre sağlanan temel destek oranları da yükseltildi.
Hayvan gen kaynakları birim destek tutarları artırılırken, Ankara keçisine ilave destek verilmesi de kararlaştırıldı. Bu yıl yeni uygulamaya başlanacak olan hayvan ve sürü sağlığı desteği kapsamında, hayvan tanımlama araçları ve bazı aşı bedelleri destek kapsamına alındı. Su ürünleri desteklerinde ise üretici örgütlerinin etkinliğini artırmak amacıyla birlik ve tanıtım kesinti oranları yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarıldı.