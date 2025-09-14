Hayvancılık destekleri 2025 ne kadar?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, büyükbaş hayvancılıkta buzağılar için destek yüzde 40 artırılarak hayvan başına 1400 lira, malaklar için ise yüzde 180 yükselişle hayvan başına 2 bin 800 lira olacak. Küçükbaş hayvancılıkta kuzu ve oğlaklar için destek, bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla hayvan başına 300 lira olarak belirlendi. Çoban desteği ise 150 baş üzerinden ilave 1,8 katla 81 bin lira ödenecek.