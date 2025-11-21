Erzurum'da kaybolan 70 yaşındaki çoban sağ bulundu

Arama kurtarma çalışmalarına destek veren Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma Ekip Lideri Lokman Toptaş, "19 Kasım'dan beri kayıp olan çobanı sisin dağılmasıyla birlikte bulabildik. Çobana ulaştığımızda yorgun, bitkin ve halsizdi. İlk söylediği şey 'Bana biraz yiyecek ve sıcak bir şey verin' oldu. Jandarmamız da yiyecek içecek verdi. Bölge, sazlık ve çamurlu bir alandı. Kendisini koyunların arasına sıkıştırarak soğuktan korunmuş" diye konuştu.