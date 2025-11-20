Yeni Şafak
Erzurum- Yoğun sisin etkili olduğu Erzurum'da çoban koyun sürüsüyle kayboldu

Jandarma ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları yoğun sis altında devam ediyor.
Erzurum'da dün sabah yaklaşık 160 koyunu otlatmak üzere araziye çıkan Abdurrahman Karasu (65), sürüyle birlikte kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, arazide çobanı arıyor.

Dün sabah, mahallesinden koyun sürüsünü alan Abdurrahman Karasu, otlatmak üzere araziye çıktı. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, çoban ve sürünün mahalleye dönmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafedeki mahalleye AFAD, İl Jandarma ve Yakutiye Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gece boyunca çoban ve sürüden iz bulamayan ekipler, sabah erken saatlerde arama çalışmasına yeniden başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, arazideki aramalarını sürdürüyor. Jandarma iz takip köpeği Tapan'ın da kullanıldığı arama çalışmaları yoğun sis altında devam ediyor.





