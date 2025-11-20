Erzurum- Yoğun sisin etkili olduğu Erzurum'da çoban koyun sürüsüyle kayboldu

Dün sabah, mahallesinden koyun sürüsünü alan Abdurrahman Karasu, otlatmak üzere araziye çıktı. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, çoban ve sürünün mahalleye dönmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafedeki mahalleye AFAD, İl Jandarma ve Yakutiye Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gece boyunca çoban ve sürüden iz bulamayan ekipler, sabah erken saatlerde arama çalışmasına yeniden başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, arazideki aramalarını sürdürüyor. Jandarma iz takip köpeği Tapan'ın da kullanıldığı arama çalışmaları yoğun sis altında devam ediyor.