Kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor

Edinilen bilgilere göre, Çankırı’nın Bayramören ilçesi Yaylatepesi köyünde yaşayan Behiye Yavuz (82), 17 Kasım’da mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Akşam saatlerine kadar haber alınmayan yaşlı kadın için yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Termal dron, iz takip köpeği ve 65 personelle başlatılan arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, ikinci gününde de devam ediyor. Şu ana kadar yaşlı kadına ait herhangi bir ize rastlanamadı.