Kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor

15:3019/11/2025, Çarşamba
IHA
ÇANKIRI’NIN BAYRAMÖREN İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA KAYBOLAN 82 YAŞINDAKİ YAŞLI KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.
ÇANKIRI’NIN BAYRAMÖREN İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA KAYBOLAN 82 YAŞINDAKİ YAŞLI KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı’nın Bayramören ilçesi Yaylatepesi köyünde yaşayan Behiye Yavuz (82), 17 Kasım’da mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Akşam saatlerine kadar haber alınmayan yaşlı kadın için yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Termal dron, iz takip köpeği ve 65 personelle başlatılan arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, ikinci gününde de devam ediyor. Şu ana kadar yaşlı kadına ait herhangi bir ize rastlanamadı.

#Çankırı
#Kayıp kadın
#Mantar
