Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin'de kayıp olarak aranan engelli genç nehirde ölü bulundu

Mersin'de kayıp olarak aranan engelli genç nehirde ölü bulundu

14:4119/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Kanmaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.
Kanmaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan engelli gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Say Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Sergen Kanmaz'ın (29) 8 Kasım'da evden ayrıldıktan sonra kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aramalarını sürdürdü. Güvenlik kamerası görüntüleri ve HTS kayıtlarını da inceleyen ekipler, Kanmaz'ın son olarak Göksu Irmağı'na doğru gittiğini tespit etti.


İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisleri, nehirde arama yaptı.


AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, nehrin döküldüğü Sökün Mahallesi mevkisinde Kanmaz'ın cansız bedeni bulundu.


Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, incelemenin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.






#Mersin
#nehir
#Silifke
#zihinsel engelli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AK Parti'ye geçen belediye başkanları hangi partiden?