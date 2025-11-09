Yeni Şafak
Bingöl'de kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

18:389/11/2025, Pazar
AA
Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy
Bingöl'de evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy için yakınları kayıp ihbarında bulundu. Uzunboy, başlatılan arama çalışmaları sonucunda evinin 10 kilometre uzaklığında cansız halde bulundu.

Bingöl'de 3 gündür kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy ölü bulundu.

Yenimahalle'de oturan ve 6 Kasım'da evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy'un yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine polis, jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve sivil toplum örgütlerinden oluşan ekipler, Uzunboy'un bulunması için şehir merkezi ve kırsalda arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, dron desteğiyle havadan ve karadan yürüttüğü arama sonucunda Uzunboy'un cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Dügernan köyü kırsalında buldu.

Uzunboy'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.



