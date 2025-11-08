Yeni Şafak
'Köyüme gidiyorum' dedi: 2 gün sonra cansız bedeni bulundu

19:288/11/2025, Cumartesi
DHA
18 Yaşındaki Ersin Aktaş’ın cansız bedeni bulundu
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde "köyüme gidiyorum" diyerek iki gün önce iş yerinden çıkan 18 yaşındaki Ersin Aktaş'tan bir süre haber alınamadı. Aktaş'ın yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda ise 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde
"Köyüme gidiyorum"
deyip, iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisinden 2 gün haber alınamayan ve kayıp olarak aranan Ersin Aktaş’ın (18), köydeki evinin yakınlarında cansız bedeni bulundu.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 2 gün önce yanında çalıştığı iş yerinden mesai sonrası "Köyüme gidiyorum" diyerek ayrılan Ersin Aktaş'tan, bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Aktaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Aktaş’ın Şebinkarahisar'a bağlı Çakırköy'de bulunan köy evinin çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalarının 2’nci gününde ekiplerden acı haber geldi. Ekipler, köyde evinin yakınlarında Ersin Aktaş'ın cansız bedenini buldu. Savcılık incelemesi ardından ilçesinin Aktaş'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Aktaş'ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



#Kayıp
#Cenaze
#Giresun
