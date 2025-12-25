Hava sıcaklıkları 5 ila 8 derece azalacak: İstanbul için karla karışık yağmur ve soğuk hava uyarısı

Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede düşecek. Soğuk hava, zirai don riskini artıracak, ürün kayıplarına neden olabilecek. Ayrıca İstanbul için karla karışık yağmur ve soğuk hava, Ankara için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıkladı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yağışların, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.
Soğuk havanın gelecek hafta boyunca etkisini sürdüreceği, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Öte yandan, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk havanın, zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülüyor.
26 Aralık ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklığının,
Ankara'da sıfırın altında 3,
İstanbul'da 0,
İzmir'de 1,
Konya'da sıfırın altında 8,
Kocaeli'de sıfırın altında 1,
Bolu'da sıfırın altında 6,
Samsun'da 2,
Trabzon'da 4,
Tokat'ta sıfırın altında 7,
Erzurum'da sıfırın altında 17,
Eskişehir'de sıfırın altında 5,
Afyonkarahisar'da sıfırın altında 10,
Balıkesir'de sıfırın altında 3,
Sivas'ta sıfırın altında 13 derece olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul için karla karışık yağmur ve soğuk hava uyarısı
İstanbul'da 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde beklenen karla karışık yağmurun, 29 Aralık Pazartesi günü il geneline yayılacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.
İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.
Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
İstanbul'da sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.
Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.
Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı da vurgulandı.
Ankara Valiliğinden 'buzlanma' ve 'don' uyarısı
Ankara Valiliği, 26 Aralık'tan itibaren kentte hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini duyurarak, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ankara genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı ve soğuk havanın Ankara genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Ankara il merkezinde; 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasındaki en düşük hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir" denildi.
27 Aralık Cumartesi günü, 48 ilde kar yağışı bekleniyor.
28 Aralık Pazar günü için hava durumu tahmin haritası
29 Aralık Pazartesi günü için hava durumu tahmin haritası