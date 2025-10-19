Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sivas'ta kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

15:4919/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Dursun Ünal
Dursun Ünal

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası arazide ölü bulundu.

Söğütlü köyünde yaşayan Alzheimer hastası Dursun Ünal'dan (82) 14 Ekim'de haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dron yardımıyla yapılan arama çalışmalarına 49 arama-kurtarma personeli ve 2 arama köpeği katıldı.

Yakınları, köye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada yaşlı adamın cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



#alzheimer hastası
#Dursun Ünal
#İmranlı
#ölü bulundu
#Sivas
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB ekim ayı faiz beklentisi ne yönde?