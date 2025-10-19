Sivas'ta kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

Söğütlü köyünde yaşayan Alzheimer hastası Dursun Ünal'dan (82) 14 Ekim'de haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dron yardımıyla yapılan arama çalışmalarına 49 arama-kurtarma personeli ve 2 arama köpeği katıldı.

Yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.