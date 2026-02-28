Yeni Şafak
Trump'tan ilk açıklama geldi: İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık

10:5328/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattığını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran'a yönelik askeri bir operasyon başlattığını duyurdu. Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmada harekatın gerekçesi olarak Tahran'ın nükleer programını ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteği gösteren Trump, İran'ın askeri altyapısını hedef alacaklarını bildirdi. İran ordusu ve Devrim Muhafızları'na silah bırakma ültimatomu veren ABD Başkanı, İran halkına ise bombardıman süresince sığınaklarda kalmaları ve ardından mevcut yönetime el koymaları çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasında, Amerikan ordusunun İran'a yönelik geniş çaplı "muharebe operasyonlarına" başladığını duyurdu. Trump, hedeflerinin İran rejiminin nükleer silah kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak ve ABD ile müttefiklerine yönelik doğrudan tehditleri bertaraf etmek olduğunu açıkladı.

"47 yıldır ABD'ye karşı bir kan dökme kampanyası yürütüyor"

Konuşmasında İran'ı "dünyanın bir numaralı terör sponsoru" olarak nitelendiren Trump, rejimin 47 yıldır ABD'ye karşı bir kan dökme kampanyası yürüttüğünü belirtti. Tahran'daki ABD Büyükelçiliği rehin krizinden, Beyrut'taki deniz piyadeleri kışlası bombalamasına ve 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına kadar birçok olaydan İran'ı sorumlu tutan Trump, "Bu kitlesel bir terördür ve biz buna daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

"Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar"

Daha önce Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirilen 'Gece Yarısı Çekiç' operasyonunu hatırlatan Trump, İran'ın diplomatik anlaşma fırsatlarını reddettiğini ve uzun menzilli füze geliştirmeye devam ettiğini vurguladı. Trump, başlatılan yeni askeri operasyonun hedeflerini şu sözlerle özetledi:
"Füzelerini imha edeceğiz, donanmalarını yok edeceğiz ve füze endüstrilerini tamamen yerle bir edeceğiz. Çok basit bir mesajımız var: Asla nükleer silahları olmayacak."

İran halkına Çağrı

Konuşmasının son bölümünde İran içindeki farklı gruplara doğrudan seslenen Trump, İslam Devrim Muhafızları, ordu mensupları ve polislere silah bırakma çağrısında bulundu. Silah bırakanlara tam dokunulmazlık sözü veren Trump, direnenlerin ise "kesin ölümle yüzleşeceğini" belirtti.

İran halkına da sığınaklarda kalmaları ve evlerini terk etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Trump, operasyonlar bittiğinde yönetimi devralmaları çağrısı yaptı: "Dışarısı çok tehlikeli, her yere bombalar düşecek. İşimiz bittiğinde hükümetinizi devralın. Uzun yıllardır Amerika'nın yardımını istediniz ama hiçbir başkan benim bu gece yapmaya istekli olduğum şeyi yapmadı. Şimdi kaderinizin kontrolünü ele alma zamanıdır."



