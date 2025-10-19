Aynı aileden 7 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Olay, İnebolu ilçesi Üçlüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan topladıkları "kurt kulağı" mantarını pişirerek yiyen Z.A, Y.A, S.A, N.A, F.A, Y.A ve F.A. isimli aile üyeleri, bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başlayan aile üyeleri, İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.