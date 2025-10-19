Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Aynı aileden 7 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Aynı aileden 7 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

15:3119/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kurt kulağı mantarı
Kurt kulağı mantarı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnebolu ilçesi Üçlüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan topladıkları "kurt kulağı" mantarını pişirerek yiyen Z.A, Y.A, S.A, N.A, F.A, Y.A ve F.A. isimli aile üyeleri, bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başlayan aile üyeleri, İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.






#mantar
#zehirlenme
#sağlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB ekim ayı faiz beklentisi ne yönde?