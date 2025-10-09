Karabük'te akılalmaz olay: Mantar toplamaya çıktı göktaşı buldu

"Meraklısına verebiliriz"





Taşın içindeki metallere dair detaylı analiz yapılması gerektiğini belirten Diktepe, köylerinin 1700 rakımda olduğunu ve göktaşlarının genellikle yüksek alanlara düştüğünü söyledi.





Diktepe, göktaşını meraklısına verebileceğini de belirtti. Göktaşı haberinin yayılmaması için ilk etapta sadece yakın çevresiyle paylaştığını ifade eden Diktepe, köyde gereksiz kalabalık oluşmasını istemediğini belirterek, "Böyle durumlarda onlarca kişi ormana girip çevreye zarar verebiliyor. Bu yüzden ilk başta paylaşmadım. Göktaşı keşfinden sonra doğaya bakışım da değişti. Köyüme her geldiğimde gözüm artık hep taşlarda. Altına üstüne bakmadan duramıyorum" diye konuştu.



