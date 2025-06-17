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Sivas'ta kayıp olarak aranan kadın Kızılırmak'ta ölü bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kadın Kızılırmak'ta ölü bulundu

16:3817/06/2025, Salı
AA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan 69 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cesedi Kızılırmak'ta bulundu. Ekiplerce sudan çıkartılan Şanlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kent merkezinde Esentepe Mahallesi 35'inci sokakta yaşayan evli ve üç çocuk annesi Gülizar Şanlı 15 Haziran pazar akşamı evinden ayrıldı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.


Çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası incelemesiyle Gülizar Şanlı'nın Karşıyaka Mahallesinde görüldüğü ihbarı üzerine aramaları o bölgeye yoğunlaştırıldı. Kadının Kızılırmak'a düşme ihtimaline karşı İl Afet Acil Arama Kurtarma ekipleri ırmak çevrede arama çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmada Şanlı'nın cansız bedeni kaybolduktan üç gün sora balık adamlar tarafından bulundu.


Sudan çıkarılan yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesin morguna götürüldü.




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