Sivas'ta kayıp olarak aranan kadın Kızılırmak'ta ölü bulundu

Kent merkezinde Esentepe Mahallesi 35'inci sokakta yaşayan evli ve üç çocuk annesi Gülizar Şanlı 15 Haziran pazar akşamı evinden ayrıldı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası incelemesiyle Gülizar Şanlı'nın Karşıyaka Mahallesinde görüldüğü ihbarı üzerine aramaları o bölgeye yoğunlaştırıldı. Kadının Kızılırmak'a düşme ihtimaline karşı İl Afet Acil Arama Kurtarma ekipleri ırmak çevrede arama çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmada Şanlı'nın cansız bedeni kaybolduktan üç gün sora balık adamlar tarafından bulundu.