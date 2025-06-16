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Şanlıurfa'da kayıp alarmı: Sulama kanalında kaybolan 2 kişi için tüm ekipler seferber oldu

Şanlıurfa'da kayıp alarmı: Sulama kanalında kaybolan 2 kişi için tüm ekipler seferber oldu

16:5816/06/2025, Pazartesi
IHA
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Sulama kanalında kaybolan 2 kişi için tüm ekipler seferber oldu
Sulama kanalında kaybolan 2 kişi için tüm ekipler seferber oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi için arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor. Ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik alanda çalışmasını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan Bünyamin Çiçek (12) ile yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin'i (23) arama çalışmaları sürdürülüyor.

Bölgedeki arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri tarafından 3'üncü gününde de devam etti. Ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik alanda çalışmasını sürdürüyor.

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