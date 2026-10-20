Selden etkilenen Ayazağa'da ıslah çalışmaları sürüyor
12:43, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 12:44, 20/10/2026, Salı
AA
Dere yatağında bulunan 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve stadın yıkılmasının ardından bölgede ıslah ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.
Sarıyer ilçesinde selden etkilenen Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağındaki bazı yapıların yıkılmasının ardından bölgede ıslah çalışmaları devam ediyor.
Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı mahallede, dere yatağının ıslahına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, dere yatağında bulunan 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve stadın yıkımı tamamlandı.
Yıkımların ardından bölgede dere ıslahına yönelik çalışmalar devam ederken, ekipler iş makineleriyle alanda düzenleme ve temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.
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