Ayazağa'daki selde mahsur kalan sürücü araç camından kurtarıldı: O anlar güvenlik kamerasında

Bağcılar’da makas terörü kamerada: Kazaya neden olup kaçtılar

İstanbul Bağcılar’da gece saatlerinde Avrupa Otoyolu üzerinde makas atmaya çalışan otomobil, üç aracın karıştığı kazaya neden oldu. Çarpışmanın ardından araçlar savrulurken, kazaya neden olduğu belirtilen otomobilden inen iki kişi koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kaçan kişilerden birinin kaldırımda yere düşmesi ise dikkat çekti. Kaza ve sonrasında yaşananlar, arkadan gelen bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.