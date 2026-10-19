22:31, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 22:32, 19/10/2026, Pazartesi
Ayazağa'daki selde mahsur kalan sürücü araç camından kurtarıldı: O anlar güvenlik kamerasında
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde su taşkınları meydana geldi. Sel suları nedeniyle aracında mahsur kalan ve kapıları açamayan bir sürücü, çevredeki esnafın müdahalesiyle aracın camından tahliye edildi. Kurtarılma anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kapıyı açamayınca camdan çıkarıldı
Kentte su baskınlarının yaşandığı noktalardan biri olan Ayazağa'da, seyir halindeki bir araç biriken sel sularının ortasında kaldı. Suyun yükselmesiyle kapıları açılmayan otomobilde mahsur kalan sürücü, camdan dışarı çıkmaya çalıştı. Durumu fark eden bölge esnafı suya girerek sürücüye müdahale etti. Esnafın yardımıyla araç camından çıkarılan sürücü güvenli alana uzaklaştırıldı.