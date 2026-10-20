İşte sel riski altındaki 10 ilçe: İTÜ'lü uzman 'felaket tekrarlayabilir' diyerek uyardı
İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, yapay zeka destekli sel risk haritasına dikkat çekerek, benzer şiddetteki yağışların tekrarlanması halinde her iki yakada büyük risk barındıran 10 ilçeyi ve dere havzalarını sıraladı.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan ve can ile mal kayıplarına yol açan şiddetli sağanak yağışın ardından uzmanlar kentin sel ve taşkın haritasını yeniden masaya yatırdı.
Metrekareye düşen rekor yağış miktarlarını değerlendiren İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, felaketin tek nedeninin yağış olmadığını vurguladı.
Ekmekcioğlu, "Yağış temel tetikleyici olsa da betonlaşma ve geçirimsiz yüzeylerin artması, doğal drenaj sistemlerini bozdu. Aynı miktardaki yağış, havzanın kentleşme durumuna göre farklı sonuçlar doğuruyor" dedi.
Cendere Vadisi çevresindeki sanayi, ticaret ve ulaşım altyapısının doğal akış koridorlarını değiştirdiğini belirten Ekmekcioğlu, dik yamaçlardan gelen suların dere vadilerinde birikerek yüksek hızlı akışlara dönüştüğünü ifade etti.
Bu durumun araçların sürüklenmesine ve yapılarda ağır hasarlara yol açtığı kaydedildi.
Ekmekcioğlu, iklim krizine ve lokal aşırı yağışlara karşı dere kesitlerinin genişletilmesi, dere yatağı üzerindeki işgallerin sonlandırılması ve altyapının acilen dirençli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İŞTE İSTANBUL'DA TEHLİKE ALTINDAKİ 10 İLÇE VE DERE HAVZALARI
Uzmanlar, yağışın kentin farklı noktalarında gerçekleşmesi durumunda benzer felaketlerin yaşanabileceği riskli bölgeleri şöyle sıraladı:
Avrupa Yakası
Kağıthane ve Eyüpsultan (Kağıthane-Alibeyköy dereleri), Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy (Ayamama Deresi) ile Esenyurt ve Avcılar (Haramidere havzası).
Anadolu Yakası
Kadıköy (Kurbağalıdere havzası) ve Beykoz (çeşitli dere vadileri).
Yapay zeka tek tek tespit etti
Ekmekcioğlu, yaşanan afetin daha önce hazırladıkları yapay zeka destekli sel risk haritasıyla tamamen uyum gösterdiğini belirtti.