İşte sel riski altındaki 10 ilçe: İTÜ'lü uzman 'felaket tekrarlayabilir' diyerek uyardı

Arabanın ön camında 200 lira bulursanız hemen polisi arayın: Neden mi? İşte sebebi

Otoparkta aracınıza döndüğünüzde ön cam sileceğine sıkıştırılmış 200 liralık banknotla karşılaşırsanız hemen almak için harekete geçmeyin. İlk bakışta şans eseri bulunmuş gibi görünen para, dikkatinizi dağıtmak için hazırlanmış bir tuzağın parçası olabilir. Güvenlik uzmanları sürücüleri, bu yöntem karşısında tedbirli olmaları konusunda uyarıyor...