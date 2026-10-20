Malkara'da 748 kişilik WhatsApp grubu kurup yol kontrollerini ifşa eden şahıslara operasyon

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan 4 aylık takip ve araştırmalarda, bir WhatsApp grubunun kurulduğu ve gruba 748 üyenin eklendiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, grupta polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrol noktalarının yer ve zaman bilgilerinin paylaşıldığı belirlendi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi verilmesinin ardından alınan talimatlar doğrultusunda 10 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Konuyla ilgili S.K. (29), S.Ç. (26), E.Ş. (39), P.A.E. (18), K.Y. (29), A.M.Ş. (39), A.Ç. (28), O.Z. (29), R.A. (26) ve K.K.D. (37) isimli 10 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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