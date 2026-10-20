7 hakemden İbrahim Hacıosmanoğlu'na suç duyurusu

7 hakemin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü. Suç duyurusunun; iftira, görevi kötüye kullanma, hukuka aykırı tasfiye eylemleri ve asılsız terör örgütü isnadı iddialarını kapsadığı belirtildi.

YAZIŞMALARI GÜNDEM OLDU

Ersin Düzen'in aktardığı bilgilere göre, İbrahim Hacıosmanoğlu ile Ferhat Gündoğdu arasında geçtiği belirtilen yazışmalar da gündeme geldi. Söz konusu yazışmalarda Hacıosmanoğlu'nun, “Sana söylediğim liste bu. Operasyonu FETÖ yaptırdı. Bunların hepsini temizle” ifadelerini kullandığı görüldü.

İbrahim Hacıosmanoğlu - Ferhat Gündoğdu

Ferhat Gündoğdu'nun ise bu mesajı, “Anlaşıldı başkanım” şeklinde yanıtladığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNUN GEREKÇELERİ

Söz konusu 7 hakemin, yazışmalar ve ilgili iddialar kapsamında İbrahim Hacıosmanoğlu ile Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. Başvuruda iftira, görevi kötüye kullanma, hukuka aykırı tasfiye eylemleri ve asılsız terör örgütü isnadı iddialarının yer aldığı aktarıldı.

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