A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü belli oldu: Teklifi kabul etti
14:53, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 14:54, 19/10/2026, Pazartesi
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A Milli Futbol Takımımızda alınan başarısız sonuçların ardından Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. A Milli Takım’ın yeni hocası belli oldu. Açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Peki, A Milli Takım’ın yeni hocası kim oldu?
A Milli Futbol Takımımızda yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuydu
A Spor’un haberine göre; TFF yetkilileri, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Sergen Yalçın’a teklif yaptı.
Yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından TFF’nin nihai kararını vereceği öğrenildi.
Gazeteci Aydın Cingöz ise Sergen Yalçın’ın, A Milli Takım ile anlaşma sağladığını ve milli takımın yeni hocasının Sergen Yalçın olduğunu iddia etti.
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