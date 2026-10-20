Özgür Özel'in 'mal varlığı' iddiası boş çıktı: Bakan Gürlek 750 bin TL tazminat kazandı
12:40, 20/10/2026, Salı
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Akın Gürlek - Özgür Özel
Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alan tapu iddiaları yargıya taşındı. Mahkeme, Gürlek’in açtığı davada Özgür Özel’in 750 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verirken Özel’in karşı davasını reddetti.
Yeni Parti Genel Başkanı
Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Adalet Bakanı
Akın Gürlek'e ait olduğunu öne sürdüğü tapu ID numaralarını paylaşmıştı.
Tazminat davası açtı
Bakan Gürlek ise Özel'in 17 ve 24 Mart'ta yaptığı açıklamaların kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.
Özel ise Gürlek'in kendisine yönelik açıklamalarının kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon 100 bin liralık karşı dava açtı.
Dava sonuçlandı: Özel mahkum edildi
Davanın ikinci duruşması, İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme, Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özel'in 750 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
Özel'in açtığı karşı dava ise reddedildi.
Bakan Gürlek iddialara yanıt vermişti
Bakan Gürlek, Özel'in iddiaları üzerine üzerine açıklama yapmıştı.
Özel'in açıklamaları için
"Açık bir algı operasyonu."değerlendirmesini yapan Gürlek, "20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız." demişti.
"Tapu kayıtlarında karşılığı olmayan iddialar"
"Özgür Özel’in eline tutuşturulan kağıtlarda yer alan ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."diyen Gürlek, şöyle devam etmişti:
"Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.
"Yasal süreçleri derhal başlatıyorum"
Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.
Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum."
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