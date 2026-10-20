12:34, 20/10/2026, Salı
Batman'da ‘Sokak köpekleri zararsız’ videosu çeken vatandaş köpeklerin saldırısına uğradı
Batman’da spor amacıyla gece yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, sokak köpeklerinin uysal ve zararsız olduğunu anlatmak için cep telefonu kamerasıyla kayıt yapmaya başladı. Batman Havalimanı mevkiinden kent merkezine doğru yaklaşık 20 kilometrelik mesafe boyunca koşan vatandaş, köpeklerin sanıldığı gibi tehlikeli olmadığını savunarak kameraya açıklamalarda bulundu. Ancak talihsiz adam, tam sokak hayvanlarının zararsız olduğunu öne sürdüğü dakikalarda çevredeki köpeklerin hedefi oldu. Söylemlerinin aksine bir anda havlayarak üzerine koşan sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan vatandaş, durumun ciddileşmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Köpeklerden korunmak için koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalışan vatandaşın o anları, açık kalan cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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