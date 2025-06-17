Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bilecik'te cinayet şüphelisi koca İbrahim Güneş her yerde aranıyor

Bilecik'te cinayet şüphelisi koca İbrahim Güneş her yerde aranıyor

14:4417/06/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Bilecik'te cinayet şüphelisi koca İbrahim Güneş her yerde aranıyor
Bilecik'te cinayet şüphelisi koca İbrahim Güneş her yerde aranıyor

Bilecik'te evinde ölü bulunan Sibel Güneş'in, kayıp olan ve polis tarafından aranan kocası şüpheli İbrahim Güneş'in aracı Sakarya Nehri kenarında park halinde bulunurken, şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün gece Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kuzeykent Sitesi'nde meydana geldi. Sibel Güneş adlı kadından haber alamayan yakınları, durumu 112'ye bildirildi. Olay yerine gelen polisler, okulda olan özel gereksinimli oğlunun yanına giderek evin anahtarını aldı. Çocukla birlikte eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yatak odasında kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmaları ve nöbetçi savcının da incelemeleri sonrasında, Sibel Güneş'in cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumundaki incelemeden sonra belli olacağı öğrenildi.


Babanın telefonları kapalı


Polis, Sibel Güneş'in eşi İbrahim Güneş'e cep telefonundan ulaşamayınca şüpheli şahsı arama çalışmalarına başladı. Şahsın dün saat 14.30'da evden 26 UH 333 plakalı araçla ayrıldığı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Bursa'nın İznik ilçesine doğru gittiği tespit edildi.


Araç terk edilmiş halde bulundu


Bilecik'ten bir polis ekibi Güneş'i aramak için yola çıkarken, araç dün Osmaneli-İznik kavşağını geçince 600 metre ileride Sakarya Nehri kenarında terk edilmiş halde buldu. Bugün jandarma ve AFAD ekipleri hem Sakarya Nehri'nden hem de karadan İbrahim Güneş'i arama çalışmalarına başladı.


İki gün izin almış


Öte yandan ikilinin özel gereksinimli çocuklarını her sabah servise Sibel Güneş'in indirdiği, dün sabah ise babanın çocuğuna "Annen hasta" diyerek kendi indirdiği ortaya çıktı. Babanın çalıştığı iş yerinden Pazartesi ve Salı günleri için izin aldığı öğrenildi.




#Bilecik
#Sibel Güneş
#İbrahim Güneş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu işçilerine yeni zam teklifi geldi mi? TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay duyurdu