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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de "Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı"nda konuştu.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satırbaşları:

Sizlerden en önemli beklentilerimizden birisi, bölge insanımızla her zamankinden daha fazla temas kurmanızdır. İlçe ilçe, köy köy sahaya çıkacağız. Esnafımızın çayını içecek, gençlerimizin ne düşündüğünü doğrudan kendilerinden dinleyecek, annelerin kaygılarına, babaların endişelerine, muhtarlarımızın ve sivil toplum temsilcilerimizin taleplerine kulak vereceğiz.

Geçmiş süreçlerde yaşadıklarımız devlet hafızamızda yerini almıştır. Atılan adımların istismar edilmesinin, sahadaki gelişmelerin zamanında değerlendirilmemesinin ve küçük görülen ihlallerin birikmesinin ne kadar ağır neticelere yol açtığını hepimiz biliyoruz. Bu tecrübenin gereği her aşamada dikkatli olmak, temkinli olmak, gelişmeleri sahadaki somut karşılığı ile değerlendirmek ve tedbiri vaktinde almaktır.

Milli birliğimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini hedef alan hiçbir tehdide, iç ve dış provokasyona, devletimizin kararlılığını sınamaya yönelik hiçbir girişime asla müsamaha göstermeyeceğiz.

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