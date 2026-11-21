Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Hacı Mehmet köyü, yamaçlara sıralanan taş evleriyle dikkati çekiyor.
Sonbaharın tonlarına bürünen doğasıyla köy, güzel bir manzara sunuyor.
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Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Hacı Mehmet köyü, yamaçlara sıralanan taş evleriyle dikkati çekiyor.
Sonbaharın tonlarına bürünen doğasıyla köy, güzel bir manzara sunuyor.
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