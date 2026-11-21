İstanbul'da bir taksi şoförü araç içinde sigara içtiği için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyüp azarladı

İstanbul'da ticari taksilerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi. Seyir halindeyken araç içerisinde sigara içen taksi şoförü, "Sigara içmeyin, rahatsız oluyoruz" diyerek kendisini uyaran yolcunun sözleri üzerine aracı kenara çekerek tartışma başlattı. Şoförün "İşi de bırakırım, durağı da. Arabayı da yakarım. Kimse bana emir veremez" dediği anlar yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülere vatandaşlardan yoğun tepki geldi.