Değeri tam 8 milyon TL! Devlet yardımıyla yaptı: “Bu imkânlarla kurduk” deyip nasıl hibe aldığını açıkladı

09:4725/11/2025, Salı
Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde küçükbaş hayvancılık yapan üretici Adem Şimşek, yüzde 50 hibe desteğiyle 8 Milyon TL’lik çiftlik kurdu. Hayvancılığın ülke ekonomisine ciddi katkıları olduğunu vurgulayan üretici Şimşek, yılda yaklaşık 7-10 ton Erzincan tulum peyniri ve 10 ton et ürettiklerini söyleyip bu üretimin yüzlerce hanenin tüketimine karşılık geldiğini belirterek, şunları ekledi: "Eğer bu meslek elimizden giderse gidip asgari ücretle çalışıp devlete yük olacağım. Ama şimdi ne yapıyorum? Devletin sırtından yük alıyorum. Çoban çalıştırıyoruz, yemcisi, yaylacısı faydalanıyor. Biz bir üreticiyiz, ülkenin milli gelirine katkı sağlıyoruz."

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar’ projesi kapsamında, yüzde 50 hibe desteğiyle modern bir çiftlik kurduklarını söyleyen Adem Şimşek, hayvancılığın sürdürülebilmesi için üreticilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Hayvancılığın ülke ekonomisi için vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirten Şimşek, sürdürülebilir üretim için üreticiye yönelik güçlü ve uzun vadeli destek politikalarının önemine dikkat çekti.

"Allah devletimizden razı olsun, bu imkanlarla çiftliğimizi kurduk"

"Devlet desteğiyle 500 küçükbaş hayvan kapasiteli bir işletme kurduklarını ifade eden Şimşek, mesleklerinin baba mesleği olduğunu belirterek, "Bu imkânlarla güzel bir işletme açtık, zaten yapıyorduk ve devam edeceğiz" dedi. Sağlanacak yeni desteklerle hayvan sayısını 1000’e çıkarabileceğini söyledi. 

Mera sorunu üreticiyi zorluyor

Hayvancılığın sürdürülebilirliği için en büyük sorunlarından birinin mera eksikliği olduğunu dile getiren Şimşek, "Devletimizin bizlere boşta kalan meraları sunması gerekiyor. Bu alanlara erişim sağlanırsa üretimimizi daha da büyütebiliriz" dedi.

"Hayvan berekettir, kimseyi aç bırakmaz"

Hayvancılığın ülke ekonomisine ciddi katkıları olduğunu vurgulayan üretici Şimşek, yılda yaklaşık 7-10 ton Erzincan tulum peyniri ve 10 ton et ürettiklerini söyledi. Bu üretimin yüzlerce hanenin tüketimine karşılık geldiğini belirterek, şunları ekledi: "Eğer bu meslek elimizden giderse gidip asgari ücretle çalışıp devlete yük olacağım. Ama şimdi ne yapıyorum? Devletin sırtından yük alıyorum. Çoban çalıştırıyoruz, yemcisi, yaylacısı faydalanıyor. Biz bir üreticiyiz, ülkenin milli gelirine katkı sağlıyoruz."

"Gerçek üreticiye gerçek destek verilmeli"

Mevcut desteklerin üretimi ayakta tutmak için yeterli olmadığına dikkat çeken Şimşek, şu çağrıda bulundu:"50 koyun, 150 koyun birilerine vermekle bu iş dönmez. Gerçek üreticiyi il tarım, ilçe tarım biliyor. Bu işi sürdürenleri tespit edip gerçek anlamda destek vermek lazım ki hayvancılık bitmesin."

