Eşiyle tartışan şahıs evini ateşe verdi

Eşiyle tartışan şahıs evini ateşe verdi

19:101/12/2025, Pazartesi
IHA
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi

Diyarbakır'da 5 katlı apartmanın son katında oturan çift arasında çıkan tartışma sonrası eşine sinirlenen şahıs evini ateşe verdi. Eşinin yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken eli yanan kadına sağlık ekipleri müdahale ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır’da eşiyle tartışan şahıs, evini ataşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında ikamet eden çift arasında tartışma çıktı. Eşine sinirlenen şahıs, daha sonra evini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eşinin yaktığı ateşi söndürmeye çalışan kadının ise eli yandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



