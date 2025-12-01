Eşiyle tartışan şahıs evini ateşe verdi

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında ikamet eden çift arasında tartışma çıktı. Eşine sinirlenen şahıs, daha sonra evini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eşinin yaktığı ateşi söndürmeye çalışan kadının ise eli yandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.