Eski muhtar köy meydanında av tüfeğiyle öldürüldü

22:3525/11/2025, Salı
DHA
Edirne'de Şehitler köyü meydanında, eski köy muhtarı Alaaddin Yaman ile eşinin akrabası Fethi Aktaş ile bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Aktaş yanında bulunan av tüfeğiyle 55 yaşındaki Alaaddin Yaman'a ateş etti. Yaman olay yerinde hayatını kaybetti.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Şehitler köyünde eski köy muhtarı Alaaddin Yaman (55), tartıştığı Fethi Aktaş (58) tarafından köy meydanında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Şehitler köyü meydanında meydana geldi. İddiaya göre, eski köy muhtarı Alaaddin Yaman, köy meydanında karşılaştığı eşinin akrabası Fethi Aktaş’la bilinmeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aktaş, yanında bulunan av tüfeğiyle Yaman’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Alaaddin Yaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kısa süre sonra av tüfeğiyle jandarmaya teslim olan Aktaş, gözaltına alındı. Yaman’ın cenazesi ise nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#Av Tüfeği
#Muhtar
#Edirne
