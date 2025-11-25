Yeni Şafak
Kırıkkale'de ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

15:3325/11/2025, Salı
AA
Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Sağlam'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Bahçelievler Mahallesi Merkez Camisi’ne getirildi.
Kırıkkale'de tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki babalarının evinde dün ağabeyi Ali S'yi (47) bıçaklayarak öldüren Y.S'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, zaman zaman tartıştıkları ağabeyinin olay sırasında da kendisini tahrik ettiğini, ardından üzerindeki bıçakla ağabeyini karın bölgesi ve kolundan bıçakladığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.


Ali S. ile kardeşi Y.S. arasında dün Bahçelievler Mahallesi'ndeki babalarının evinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.S, ağabeyi Ali S'yi bıçakla yaralamış, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali S, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


Şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı.




#bıçaklayarak öldüren zanlı
#Kırıkkale
#tartıştığı ağabeyi
