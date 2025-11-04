Yeni Şafak
Montunu vermediği için kalçasından ve sırtından bıçaklandı

18:454/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri

Tekirdağ'da E. B. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebep sonucu başlayan tartışma sonucu bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı şahs, "Neden saldırdılar?" sorusuna "Montumu istediler, sonrasında vermeyince saldırıya geçtiler" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre yolda karşılaştığı şahıslar montunu isteyip vermeyince sırtına ve kalçasına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Sebze Hali mevkiinde E.B. isimli şahıs, yolda karşılaştığı şahıslarla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. E.B. uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Sırtına ve kalçasına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan E.B.’ye ilk müdahaleyi sebze halinde görevli Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri yaptı. Zabıta görevlisi, yerde yatan şahsın yarasına tampon yaparak, kan kaybetmesini önledi. Yaralı şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındığı esnada yardımına koşan zabıta ekiplerine teşekkür etti.


E.B., bir gazetecinin
"Neden sana saldırdılar?"
sorusuna,
"Montumu istediler, sonrasında vermeyince saldırıya geçtiler"
cevabını verdi. Yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 şüphelinin Çorlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Tekirdağ
#Saldırı
#Bıçaklama
