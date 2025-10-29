Terör örgütü SDG'den Suriye ordusuna saldırı: İki asker hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG, Halep'in doğusunda Suriye ordusuna saldırdı. Güdümlü füze ile düzenlenen saldırı sonucu iki asker hayatını kaybetti, bir asker de ağır yaralandı. Terör örgütünün söz konusu saldırı ile daha önceki tüm uzlaşı ve anlaşmaları bir kez daha reddettiğini açıkça ortaya koyduğu belirtildi.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusuna ait bir noktayı güdümlü füze ile hedef alması sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ağır yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin, Halep'in doğu kırsalında Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusuna ait bir noktaya güdümlü füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
"SDG, uzlaşı ve anlaşmaları bir kez daha reddettiğini ortaya koydu"
Saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin ise ağır yaralandığı kaydedildi.
Haberde, "SDG güçleri, ordu noktalarını hedef alarak ve askerlerini öldürerek, daha önceki tüm uzlaşı ve anlaşmaları bir kez daha reddettiğini açıkça ortaya koydu." ifadesine yer verildi.
Terör örgütü mutabakata uymuyor
10 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG arasında mutabakat imzalanmış, ancak 6 Ekim'de Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, Suriye ordusu ile SDG adını kullanan PKK/YPG arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Suriye Savunma Bakanlığı, söz konusu çatışmaların ardından ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.