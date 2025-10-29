Terör örgütü SDG'den Suriye ordusuna saldırı: İki asker hayatını kaybetti

"SDG, uzlaşı ve anlaşmaları bir kez daha reddettiğini ortaya koydu"

"SDG, uzlaşı ve anlaşmaları bir kez daha reddettiğini ortaya koydu"

Haberde, "SDG güçleri, ordu noktalarını hedef alarak ve askerlerini öldürerek, daha önceki tüm uzlaşı ve anlaşmaları bir kez daha reddettiğini açıkça ortaya koydu." ifadesine yer verildi.