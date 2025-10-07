Yeni Şafak
Şeybani ile gündem SDG

Canberk Doğan
04:007/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Hasan Şeybani.

Mart ayında Suriye hükümeti ile anlaşmaya varan ve Suriye ordusuna entegre olmayı taahhüt eden terör örgütü SDG, yılın bitimine üç aydan az bir süre kalmasına rağmen somut bir adım atmadı.

Bölgesel güvenlik açısından kritik önem taşıyan sürecin geleceği, yarın Ankara’da yapılacak temaslarda ele alınacak. Türkiye, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani’yi başkentte ağırlayarak örgütün uzlaşmaz tavrını masaya yatıracak. Ankara, SDG’nin anlaşmaya uymaması hâlinde Suriye hükümetine tam destek vereceğini net şekilde ifade ediyor. Diplomatik kaynaklar, “YPG’nin süreci sabote eden tavrı kabul edilemez. Çözüm, Suriye ordusuna entegrasyondan geçiyor” değerlendirmesinde bulunuyor.



#Suriye
#SDG
#Politika
