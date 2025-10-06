Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.





Terör örgütü PKK/YPG Halep'te sivillere saldırdı: Suriye güvenlik güçleri karşılık veriyor Dünya





Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.

Terör örgütünün saldırılarında can kaybı

Suriye, SDG'nin saldırılarında bir askerin şehit olduğu, üç askerin de yaralandığını açıkladı.

Suriye medyasında terör örgütünün iki mahalleyi bombaladığı aktarıldı.





Terör örgütü havan saldırısı düzenledi

Terör örgütü SDG'nin orduyu ve sivil halkı hedef alan saldırılarına ilişkin açıklamada bulunan Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, SDG'nin 10 Mart mutabakatı'na uymadığını, Suriye'de provokasyon ve gerginlik yaratmak için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti.

Son ihlaller arasında Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinin girişlerinde iç güvenlik personeline ihanetin yer aldığını söyleyen Baba, "SDG, iki mahalledeki mevzilerine bitişik yerleşim yerlerini havan mermileri ve sivilleri etkileyen keskin nişancı atışları ile hedef aldı." dedi.

Baba, Suriye ordusunun ve iç güvenlik güçlerinin iki mahallenin girişlerine yeniden konuşlandığını ve sivilleri korumak için mücadele ettiğini de kaydetti.

Güvenlik önlemleri artırılmıştı

Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.







