Suriye'de Halk Meclisi seçimlerinde 119 vekil belirlendi

23:086/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
DHA
Suriye’de 11 ilde yapılan Halk Meclisi seçimlerinde 119 milletvekili belirlendi. Toplam 140 sandalyeden geriye kalan 21’inin, siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak seçimlerle doldurulacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın üçte birlik kontenjanı ise seçim sürecinden bağımsız olarak atanacak.

Suriye'de, 11 ildeki 50 seçim bölgesinde yapılan Halk Meclisi seçimlerinde 119 milletvekili belirlendiği açıklandı.

140 milletvekilinden 119'u belirlendi

Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Necme, seçim sonucunda 119 milletvekilinin belirlendiğini, toplamda 140 milletvekili olması gerektiğini ve Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka, Haseke ile Süveyda illerinde siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak seçimlerle kalan 21 sandalyenin doldurulacağını bildirdi.

Üçte birlik kontenjan Şara tarafından atanacak

Necme, seçilen milletvekilleri arasında 6 kadın ve 2 Hristiyan vekilin bulunduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak üçte birlik kontenjanın ise seçmen heyetinden bağımsız olacağını söyledi.



