Cumhurbaşkanı Şara açıkladı: Suriye'de Hicri Yılbaşı için resmi tatil kararı

Cumhurbaşkanı Şara açıkladı: Suriye'de Hicri Yılbaşı için resmi tatil kararı

00:216/10/2025, Pazartesi
AA
Şara'nın ilan ettiği tatil günlerinde çalışanlar resmi izinli sayılacak.
Şara'nın ilan ettiği tatil günlerinde çalışanlar resmi izinli sayılacak.

Suriye'de resmi tatil ve dini bayram günleri ilan edildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın açıkladığı kararname ile Hicri Yılbaşı, Mevlit Kandili, Miladi Yılbaşı, Noel, Anneler Günü, Kurtuluş Günü, Paskalya, İşçi Bayramı, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü için birer gün resmi tatil ilan edildi. 6 Mayıs'ta kutlanan Şehitler Günü ile 6 Ekim 1973 Savaşı'nın yıl dönümü tatilleri yürürlükten kaldırıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü'nün de yer aldığı resmi tatil ve dini bayram günlerini kapsayan listeyi açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu tatil günlerinde çalışanlar resmi izinli sayılacak.

Kararnamede, Ramazan Bayramı için 3 gün, Kurban Bayramı için ise 4 gün tatil uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca Hicri Yılbaşı, Mevlit Kandili, Miladi Yılbaşı, Noel, Anneler Günü, Kurtuluş Günü, Paskalya, İşçi Bayramı, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü için birer gün resmi tatil ilan edildi.

İki yıldönümü tatili kaldırıldı

Öte yandan, 6 Mayıs'ta kutlanan Şehitler Günü ile 6 Ekim 1973 Savaşı'nın yıl dönümü tatilleri yürürlükten kaldırıldı.

Tarihleri her yıl değişkenlik gösteren dini bayramların kesin günleri ise ayrıca yayımlanacak resmi bildirgeyle duyurulacak.



