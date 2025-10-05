Ahmed Şara 'bu tarihi bir an' diyerek çağrıda bulundu: Yeniden inşa edilmeli

Şam'daki Ulusal Kütüphane'yi ziyaret eden Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye'nin yeniden inşasında tüm Suriyelilerin görev alması gerektiğini söyledi.
Şara, ziyareti sırasında seçim çalışmalarının işleyişine ilişkin bilgilendirildi.
"Suriye'nin yeniden inşası için yeni başarılara ihtiyacımız var"
Suriye'de parlamento seçimleri
Seçim süreci ülke genelinde sakin bir atmosferde devam ederken, bazı bölgelerde oy sayımına başlandığı öğrenildi.
Yerel saatle sabah 09.00'da başlayan seçimde 6 bin seçmen heyeti üyesinin oy kullanması ve sandıkların 17.00'da kapanması bekleniyor.
Seçim sonucunda 210 sandalyeli Suriye Parlamentosu'nun üçte ikisinin belirlenmesi ve geriye kalan 70 milletvekilinin de Devlet Başkanı eş-Şara tarafından atanması öngörülüyor.