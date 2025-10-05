Yeni Şafak
Ahmed Şara 'bu tarihi bir an' diyerek çağrıda bulundu: Yeniden inşa edilmeli

14:495/10/2025, Pazar
Ahmed Şara
Ahmed Şara

Şam'daki Ulusal Kütüphane'yi ziyaret eden Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye'nin yeniden inşasında tüm Suriyelilerin görev alması gerektiğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı
Ahmed eş-Şara
, iç savaşın yaralarının sarıldığı Suriye'de bugün gerçekleştirilen parlamento seçimleri nedeniyle başkent
Şam
'daki Ulusal Kütüphane'yi ziyaret etti.

Şara, ziyareti sırasında seçim çalışmalarının işleyişine ilişkin bilgilendirildi.

"Suriye'nin yeniden inşası için yeni başarılara ihtiyacımız var"

Şara burada yaptığı açıklamada, Suriye'nin birkaç ay gibi kısa bir sürede mevcut şartlara uygun bir seçim sürecine girmeyi başardığını belirterek,
"Önümüzdeki günlerde Suriye'nin yeniden inşası için yeni başarılara ihtiyacımız var. Bu tarihi an, Suriyeliler için çok önemli.
Tüm Suriyeliler ülkelerini yeniden inşa etmeli. Yasaların çarkı hızlı şekilde dönecek, hükümet üzerindeki denetim şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla sürecektir."
ifadelerini kullandı.

Suriye'de parlamento seçimleri

Seçim süreci ülke genelinde sakin bir atmosferde devam ederken, bazı bölgelerde oy sayımına başlandığı öğrenildi.

Yerel saatle sabah 09.00'da başlayan seçimde 6 bin seçmen heyeti üyesinin oy kullanması ve sandıkların 17.00'da kapanması bekleniyor.

Seçim sonucunda 210 sandalyeli Suriye Parlamentosu'nun üçte ikisinin belirlenmesi ve geriye kalan 70 milletvekilinin de Devlet Başkanı eş-Şara tarafından atanması öngörülüyor.





#Suriye
#Ahmed Şara
#Şam
