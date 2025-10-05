Yeni Suriye’de ilk seçim

Suriye, Esed rejimi dönemi oluşan yıkımın ardından, ülkenin siyasi yeniden yapılanma sürecinde kritik bir adım atıyor. Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 10 ildeki, 50 seçim bölgesinde gerçekleştirilecek Halk Meclisi seçimleri, doğrudan halk oylaması yerine temsil esasına dayalı seçmen heyetleri aracılığıyla yapılacak. Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, seçim sürecinin Suriye Barolar Birliği ve yerel basın kuruluşları tarafından takip edileceğini açıkladı.

BİN 574 ADAY YARIŞACAK

Seçimlerde Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olmak için bin 574 aday yarışacak. Necme, “Hedefimiz, yeni Halk Meclisinin Suriye toplumundaki tüm bileşenleri, etnik grupları ve azınlıkları kapsayıcı şekilde temsil etmesi. Ayrıca kadınların mecliste güçlü bir şekilde yer almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Seçim süreci, adaylık başvurularının değerlendirilmesi, seçim kampanyalarının yürütülmesi ve seçmen heyetlerinin oy kullanması şeklinde ilerleyecek.

140 VEKİL SEÇİLECEK

Suriye’de Halk Meclisi seçimleri, iç savaş nedeniyle ortaya çıkan kimlik belgesi eksikliği, adreslerin ortadan kalkması ve halkın yarısından fazlasının yerinden edilmesi gibi sorunlar dikkate alınarak, temsil esasına göre planlandı. 2011 nüfus verilerine göre illeri temsil edecek toplam 210 milletvekilinin 140’ı alt komisyonlar tarafından seçilirken, kalan milletvekilleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Adaylar, seçim kampanyalarını 3 Ekim’e kadar sürdürdü. Dün seçim bölgelerinde seçim yasağı uygulandı ve bugün seçmen heyetleri, adaylar arasında oy kullanacak.

ULUSLARARASI GÖZLEMCİLER TAKİP EDECEK

Suriye’de ilk kez uygulanan bu temsil esaslı seçim sistemi, ülkenin yeniden inşası ve toplumsal uzlaşı açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, seçimlerin hem demokrasi kültürünün gelişmesine hem de farklı toplulukların siyasete etkin katılımına zemin hazırlayacağını vurguluyor. Seçim sürecinde uluslararası gözlemciler bulunmayacak, ancak Suriye Barolar Birliği ve yerel basın kuruluşları süreci yakından takip edecek.

ADAYLAR PROGRAMLARINI TANITTI

Seçim sürecine ilişkin gözlemler, Suriye’de daha önce alışık olunmayan bir demokrasi atmosferinin oluştuğunu gösteriyor. Bayırbucak bölgesinde adaylardan Fares Çakal, “Bu seçimler, yeni Suriye tarihinin yalnızca başlangıcıdır. Önümüzdeki yıllarda halkın katılımıyla yapılacak seçimler ülkenin demokratikleşme sürecine önemli katkı sağlayacak” dedi. Halk Meclisi adayları, seçim programlarında eğitimden ekonomik kalkınmaya, kültürel mirasın korunmasından gençlerin istihdamına kadar geniş bir yelpazede vaatlerde bulunuyor. Lazkiye merkezli aday Sami Sofi, programının eğitim odaklı olduğunu belirterek, “Bugün elimizde çok zeki ve potansiyeli yüksek bir genç nesil var. Bu gençlerin ülkelerine aidiyet duymalarını sağlamak, Suriye’nin geleceği için en büyük kazanım olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

60 YIL SONRA İLK YAHUDİ ADAY

Seçimler, farklı dini ve etnik topluluklardan adayların katılımına da sahne oluyor. New York’ta yaşayan ve Şam’ın eski hahamı Yosef Hamra’nın oğlu Henry Hamra’nın adaylığı, Yahudi cemaatinin onlarca yıl sonra siyasete yeniden dönmesini simgeliyor. Hamra’nın programında ulusal aidiyet, ekonomik kalkınma, kültürel mirasın korunması ve diaspora topluluklarına destek öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. 1992'de dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed tarafından ülkeden zorla göç ettirilen Yahudilerden baba Hamra, Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle 33 yıl aradan sonra Şam'a dönmüştü. 1967’den beri Suriye’de parlamentoya aday olan ilk Yahudi olan Hamra, Sezar Yasası’nın kaldırılmasını desteklemeyi vadediyor.











