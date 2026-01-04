Yunanistan hava sahası kapatıldı: Tüm sistem çöktü

Yunanistan'da tüm havaalanlarının frekans sorunları nedeniyle kapatıldığı, uçakların iniş ve kalkışlarının iptal edildiği açıklandı.

Yetkililer, iletişim sistemlerinin devre dışı kaldığını ve bazı uçakların Türkiye ile çevre ülkelere yönlendirildiğini duyurdu.