Yunanistan hava sahası kapatıldı: Tüm sistem çöktü

14:054/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
Yunanistan'da tüm havaalanlarının frekans sorunları nedeniyle kapatıldığı bildirildi. İletişim sistemlerinin devre dışı kalması üzerine iniş ve kalkışlar iptal edilirken, bazı uçaklar Türkiye ve çevre ülkelere yönlendirildi.

Yunanistan'da tüm havaalanlarının frekans sorunları nedeniyle kapatıldığı, uçakların iniş ve kalkışlarının iptal edildiği açıklandı.

Yetkililer, iletişim sistemlerinin devre dışı kaldığını ve bazı uçakların Türkiye ile çevre ülkelere yönlendirildiğini duyurdu.



