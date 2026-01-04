Yunanistan hava sahası kapatıldı: Tüm sistem çöktü

Yunanistan'da tüm havaalanlarının frekans sorunları nedeniyle kapatıldığı bildirildi. İletişim sistemlerinin devre dışı kalması üzerine iniş ve kalkışlar iptal edilirken, bazı uçaklar Türkiye ve çevre ülkelere yönlendirildi.
