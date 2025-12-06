Türkiye çok yaklaştı Yunanistan paniğe kapıldı: 'En kötü senaryoya hazırlanın'

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın, F-35 sürecinin birkaç ay içinde sonuçlanabileceğini söylemesi Yunan basınında alarm zillerini çaldırdı. Pentapostagma, "Yunanistan bu gelişmeye karşı hazırlıklı olmalı" yorumunu yaptı.
Türkiye ile ABD F-35 savaş uçakları konusunda önemli bir eşikte.
4 ila 6 ay süre verdi
Barrack, Washington ile Türkiye arasında müzakere edilen çoğu başlığın çözüme kavuştuğunu vurgularken F-35 savaş uçağı müzakeresinin de 4 ila 6 ay içinde çözüleceğini belirtti.
Öte yandan Barrack'ın açıklamaları Yunan basınında geniş yankı buldu.
"En kötü senaryoya hazırlanmalıyız"
Yunan basınından Pentapostagma, Türkiye’nin F-35’e sahip olma ihtimaline karşı hazırlanma çağrısı yaptı.
"Türkler operasyonel görevler üstlenebilir"
Burada özellikle dikkat etmemiz gereken husus, ABD'den, Türklerin daha önce parasını ödedikleri ve ellerinde tuttukları 5 adet F-35'i hemen almamalarını talep etmemizdir.
- Türkler, S-400'ler nedeniyle ABD'nin F-35'leri programdan atmasından önce pilotlarını ABD'de eğittiler ve bu sayede F-35'ler Türkiye'ye verilirse operasyonel görevler üstlenebilir.