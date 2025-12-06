Yeni Şafak
Türkiye çok yaklaştı Yunanistan paniğe kapıldı: 'En kötü senaryoya hazırlanın'

10:536/12/2025, السبت
G: 6/12/2025, السبت
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın, F-35 sürecinin birkaç ay içinde sonuçlanabileceğini söylemesi Yunan basınında alarm zillerini çaldırdı. Pentapostagma, "Yunanistan bu gelişmeye karşı hazırlıklı olmalı" yorumunu yaptı.

Türkiye ile ABD F-35 savaş uçakları konusunda önemli bir eşikte.


Söz konusu açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi
Tom Barrack
'tan geldi.

4 ila 6 ay süre verdi


Barrack, Washington ile Türkiye arasında müzakere edilen çoğu başlığın çözüme kavuştuğunu vurgularken F-35 savaş uçağı müzakeresinin de 4 ila 6 ay içinde çözüleceğini belirtti.


Öte yandan Barrack'ın açıklamaları Yunan basınında geniş yankı buldu.


F-35

"En kötü senaryoya hazırlanmalıyız"


Yunan basınından Pentapostagma, Türkiye’nin F-35’e sahip olma ihtimaline karşı hazırlanma çağrısı yaptı.


Söz konusu haberde
"ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı alımına çok yaklaştığını söylüyor. Hamlelerimizi her zaman en kötü senaryoya, örneğin Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasına göre planlamamız gerek." d
enildi.


"Türkler operasyonel görevler üstlenebilir"


Türk pilotların bölgede bu uçaklar ile operasyonlar yapabileceği kaydedilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Burada özellikle dikkat etmemiz gereken husus, ABD'den, Türklerin daha önce parasını ödedikleri ve ellerinde tuttukları 5 adet F-35'i hemen almamalarını talep etmemizdir.


  • Türkler, S-400'ler nedeniyle ABD'nin F-35'leri programdan atmasından önce pilotlarını ABD'de eğittiler ve bu sayede F-35'ler Türkiye'ye verilirse operasyonel görevler üstlenebilir.

"ABD ve İsrail'den yardım talep edilmeli"


Haberde ayrıca Türkiye'nin F-35'leri alması durumunda Yunanistan'ın, ABD ve İsrail ile yeni diplomasi kanallarını açması gerektiği belirtilerek
"Böyle bir durumda Yunanistan, ABD'den öncelikli olarak eşit sayıda F-35'i ABD'den veya İsrail'den vermesini talep etmeli."
ifadelerine yer verildi.


