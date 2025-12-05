Katil İsrail ordusunda kriz: Savunma bakanı veto etti genelkurmay başkanı ayağa kalktı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, emekli asker German Giltman'ı orduya döndürmek için atama ve terfi kararı aldı.

Dün yapılan atama görüşmesinde Giltman'ın ismi Genelkurmay Başkanı'na önerildi. Yeni Mossad Direktörü olarak Haziran 2026'da göreve başlaması beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Goffman da dahil olmak üzere tüm askeri yetkililer bu atamayı oybirliğiyle destekledi.

Bunun üzerine Zamir, Giltman'ı terfi ettirme ve kara kuvvetleri karargah komutanı olarak atama kararı aldı.

Savunma Bakanı terfiyi reddetti

İsrail Savunma Bakanı Katz ise Netanyahu hükümetine karşı düzenlenen yargı protestolarına liderlik eden "Silah Arkadaşları" isimli grubun üyesi olduğu için Giltman'ın terfisini kesin olarak reddetti.

Katz açıklamasında "İtaatsizlik çağrısı yapan hiç kimse İsrail ordusunda görev yapmayacak ve hiçbir pozisyona terfi ettirilmeyecek." ifadesini kullandı.

Toplantıda terfiye destek veren ordu komutanları, "Toplantıya katılan herkes bu fikri destekledi, onun protestoya katıldığını bilmiyorduk." dedi.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in ise Katz'ın kararına tepki gösterdiği bildirildi.

Bakan, Genelkurmay Başkanı ile görüşmedi

Katz'ın kararını bildirmek üzere Zamir ile görüşme yapmadığı, sadece bürolar aracılığıyla bilgi ilettiği aktarıldı.

İsrail ordu radyosu, Zamir'in karardan medyaya duyurulmadan birkaç dakika önce haberdar edildiğini, Katz'ın Zamir'le görüşmediğini ve bürolar aracılığıyla bilgi aktardığını belirtti.

Öte yandan tartışmanın merkezindeki Giltman, hiç bir zaman "Silah Arkadaşları" grubunun bir parçası olmadığını ve sadece bir basın toplantısına katıldığını söyledi.

Grubun liderleri de Giltman'ı şahsen tanımadıklarını ve onun üyeleri olmadığını ifade etti.

Katz-Zamir tartışması

İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin soruşturma yürütmek için bir heyet atayan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, heyetin raporu doğrultusunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sırasında başarısızlık gösterdikleri gerekçesiyle bazı komutanları istifa etmiş olmalarına rağmen görevden almıştı.

Zamir, mevcut istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına da 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle kınama cezası kararı vermişti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Zamir'in adımına karşı, 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasını inceleyen bağımsız heyetin kararlarının gözden geçirilmesi kararı alarak Savunma Bakanlığı Denetçisi Yair Volansky'i görevlendirmişti.

Ayrıca Katz, Volansky'nin sunacağı yeni rapora kadar İsrail ordusundaki atamaları dondurma kararı da almıştı.

Zamir, bu adımlara sert bir şekilde cevap vererek Savunma Bakanı'nın kararına rağmen atama görüşmelerini sürdüreceğini ve kararları onaya sunacağını vurgulamıştı.











